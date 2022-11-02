Mersin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6'sı öğrenci 10 yaralı (2)

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YARALI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Mersin'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 10'a yükseldi. Öğrenci servisi sürücüsü Seren Kesici ve yanında bulunan hostes S.M. ile otomobilde yolcu konumundaki İ.M.D. hafif şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-11-02 21:14:40



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