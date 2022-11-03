Asker uğurlamasında drifte 18 bin 200 TL ceza



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, asker uğurlamasında araçlarıyla drift yaparak çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 sürücüye 18 bin 200 TL ceza kesildi.

Olay, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asker uğurlaması sırasında oluşturulan konvoyda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve bu anlardan görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücülerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, araç sahipleri M.K.A. ve H.S.A.'yı tespit etti. Sürücülere toplam 18 bin 200 TL ceza kesilirken, araçlar da trafikten menedildi. Ayrıca sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-11-03 11:53:12



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