Mersin'de gönüllüler yarım ton atık topladı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN Uluslararası Limanı (MIP) çalışanları geleneksel 'Go Green' kampanyası kapsamında Caretta-carettaların yumurtladığı sahilden yarım ton atık topladı.100 MIP çalışanının Mersin'in Adanalıoğlu ilçesinde gerçekleştirdiği kıyı temizliği aktivitesinde toplam 500 kilogramdan fazla atık toplandı. Aynı zamanda 200'e yakın MIP çalışanı, çevre bilincinin nasıl artırılacağına ilişkin düzenlenen bir eğitim programına katıldı. Her iki etkinlik de TURMEPA ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ile iş birliğinde gerçekleştirilen Mavi İklim Elçileri projesinin bir parçası niteliğindeydi. MIP çalışanları tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetler aynı zamanda MIP´nin ana hissedarı olan PSA International´ın çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik her yıl düzenlediği 'Go Green' kampanyasının bir parçasıydı.MIP´nin de proje partnerleri arasında yer aldığı Mavi İklim Elçileri projesi küresel ısınmanın Türkiye´deki etkileri üzerine farkındalık yaratmayı hedeflerken; aynı zamanda çevre sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirmeye katkıda bulunan kadın denizcilere de dikkat çekmeyi amaçlıyor. Mavi İklim Elçileri projesi kapsamında üç kadın MIP çalışanı limanda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmelerinin yanı sıra sıfır atık ve iklim değişikliğini azaltma konularında iş çözümleri geliştirmek üzere TURMEPA tarafından verilen eğitime katıldı. Adanalıoğlu'nda yakın zamanda gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliği ve eğitimler de bu projenin bir parçasıydı. Düzenlenen eğitimlere katılan 181 MIP çalışanı, önümüzdeki yıl boyunca da tüm liman çalışanlarına çevre eğitimi verme sorumluluğunu taşıyacak.MIP'nin kıyı temizliği ve eğitmen yetiştirme programı aynı zamanda PSA International'ın her yıl düzenlediği 'Go Green' kampanyasının bir parçası niteliğinde. MIP'de 2017 yılından bu yana çalışanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu kampanya dahilinde MIP bu yıl sadece Mavi İklim Elçileri projesine dahil olmakla kalmadı; aynı zamanda yemekhanesinde 1374 vejetaryen menü de sundu. Sunulan vejetaryen menüler ile et ürünlerinin çevresel etkilerine ve yarattıkları karbon ayak izine dikkat çekmek amaçlandı.TEK BİR DÜNYAMIZ VARMIP ekibinin 'Go Green' kampanyasına olan katılımından duyduğu heyecanı dile getiren MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, "Sürdürülebilirlik alanındaki girişimlerimize dahil olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çevre temizliği aktivitemiz sonucu toplanmış olduğumuz yarım tondan fazla atık, bize ancak birlik olursak fark yaratabileceğimizi gösteriyor. MIP olarak sürdürülebilirlik alanındaki çabalarımız 'Go Green' kampanyamızdan çok daha öteye gidiyor. Sürdürülebilirliği her gün yaptığımız her işte göz önünde bulundurmamız gereken bir konu olarak görüyoruz. Çünkü nihayetinde yalnızca tek bir dünyamız var" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin

2022-11-03 15:35:44



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