Çöken beton kalıbın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, inşaatta söküm işlemi sırasında çöken beton kalıbın altında kalan işçi Orhan Esenoğlu, yaşamını yitirdi.
Tömük Mahallesi'nde bir inşaatın havuz kısmındaki söküm işlemi sırasında çökme meydana geldi. İşçi Orhan Esenoğlu, çöken beton kalıbın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Esenoğlu, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çalışmanın durdurulduğu inşaatta jandarma ekiplerince inceleme yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-11-03 16:33:13
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