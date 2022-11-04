Mersin'e şehit ateşi düştü

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Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in (26) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, şehit oldu. Şehit Demir'in acı haberi, Mersin'in Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve anne Aysel Demir'e Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Evli olduğu öğrenilen şehidin, bugün yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

2022-11-04 00:37:33



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