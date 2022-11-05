Otomobilin iş yerine daldığı kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, karşı şeride geçerek iş yerine daldığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek iş yerine daldı. Kaza sırasında iş yerinin kapalı olmasıyla olası facia önlenirken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeyken karşı şeride geçen otomobilin süratle iş yerine daldığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-11-05 11:19:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.