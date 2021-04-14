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Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, 2021'in ilk çeyreğinde 202 milyon 929 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı
AA

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, 2021'in ilk çeyreğinde 202 milyon 929 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz kentleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynadı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, turunçgil ihracatından ocak-mart döneminde 300 milyon dolarlık döviz girdisi elde edildi. Bunun yüzde 68'i Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

Söz konusu 3 ilden geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, bu yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalarak 202 milyon 930 bin dolar oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde Mersin'den 116 milyon 453 bin, Hatay'dan 57 milyon 920 bin ve Adana'dan 28 milyon 556 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

- "Turunçgilin başkenti Çukurova"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'dan yılın ilk çeyreğinde önemli ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaçmaz, Doğu Akdeniz'in turunçgil ihracatını sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Turunçgilin başkenti Çukurova. Mersin, Hatay ve Adana, turunçgil üretiminde ve ihracatında önemli konumda bulunuyor. Bu nedenle Doğu Akdeniz'in ihracatta lokomotif olması doğaldır. Hatay Samandağ'dan İzmir'e kadar olan alanda turunçgil üretimi yapılmaktadır. Ana merkez Doğu Akdeniz olduğu için bu bölge her zaman ilk sıralarda yer alır. Turunçgiller yaş meyve sebze ürünleri içerisinde önemli sektörlerden. Artık alt sektör olmaktan çıktı, başlı başına bir sektör haline geldi. Şu anda bölgemizde ve kıyı şeridinde turunçgil üretim alanları genişliyor. Buna bağlı olarak ihracatımızın artmasını bekliyoruz."

Kaçmaz, turunçgil ihracatı yapan ilk 5 il arasında Trabzon ve Şırnak'ın da olduğunun bilgisini vererek, "Bu illerimizden Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatta sınır kapısı görevi görmesinden dolayı, Şırnak da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer alıyor." ifadesini kullandı.

- En fazla turunçgil ihraç eden kentler

Geçen sene ve bu yılın ilk çeyreğinde en fazla turunçgil ihracatı gerçekleştiren 5 kent şöyle:

İllerOcak-Mart 2020 (Dolar)Ocak-Mart 2021 (Dolar)Değişim (yüzde)
Mersin130.205.024116.453.989-11
Hatay72.860.89057.920.364-21
Şırnak3.781.86734.384.127809
Adana26.671.25528.556.5207
Trabzon18.648.67424.512.24831

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