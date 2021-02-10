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Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı: "Kovid-19 hasta sayımız ciddi oranda düştü"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören vatandaşlar için ayrılan yoğun bakım servislerindeki yatak doluluğun yüzde 35'e gerilediğini belirterek, hasta sayının ciddi oranda düştüğünü söyledi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı:
AA

Bahçacı, makamında gazetecilere, Kovid-19 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentte hastane ve eczaneler dahil sağlık sektöründe 26 bin 250 personelin görev yaptığını dile getiren Bahçacı, "Kentte 251 noktada CoronaVac aşısının uygulaması sürüyor. Sağlık personelimizin 21 bin 620'sine aşı yapıldı. Yüzde 83'ünün aşılaması tamamlandı. Aşılanmayanların büyük çoğunluğunu temaslı, gebe, emziren ve sağlık mazereti olanlar oluşturuyor. Aşıya karşı çıkılan bir yaklaşım yok." diye konuştu.

CoronaVac aşısının Kovid-19'la mücadelede büyük rol oynadığına dikkati çeken Bahçacı, Mersin'in, Türkiye'de en çok aşılama uygulanan iller arasında 7. sırada yer aldığını kaydetti.

75 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasının sürdüğünü belirten Bahçacı, "Sağlık çalışanları ve 75 yaş üstü vatandaşlarımızda hedefimiz 100 bin aşılama yapmaktı, 65 bin kişiye aşı uygulandı. Kentte hedef nüfustaki vatandaşlarımızdan yüzde 65'i aşılandı. CoronaVac aşısının uygulanması çok büyük bir organizasyon. Türkiye'deki aşılanan kişi sayısı birçok ülkeye göre çok iyi seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

- "Çok şükür pik dönemini atlattık"

Mersin'in Kovid-19'la mücadelede çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Bahçacı, kentte 2019 ile 2020'daki ölüm oranları arasında ciddi artış bulunmadığını aktardı.

Bahçacı, Kovid-19 tedbirlerinin olumlu sonuçlar verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hasta sayımız ciddi oranda düştü. Hastanelerimizde Kovid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım servislerindeki yatak doluluk oranı yüzde 35'e kadar geriledi. Entübe oranımız ise yüzde 15'e düştü. Yoğun bakım servislerinde yatan vatandaşlarımızın yüzde 7'si Kovid-19 tedavisi görüyor. Son dönemlerde yaptığımız testlerde ortalama yüzde 12 pozitif sonuç elde ediyoruz. Sonucu pozitif çıkanların yaklaşık yüzde 90'ı evinde tedavi görüyor. Mersin bir dönem artış hızı en fazla olan kentler arasındaydı. Çok şükür pik dönemini atlattık. O dönemde süreci tersine çevirip hastalarımızı mağdur etmemek için altyapısı uygun olan kamu ve özel hastanelerimizdeki yoğun bakım servislerinde ciddi bir yatak artışına gittik."

Bahçacı, vatandaşların rehavete kapılmamasını ve tedbirleri elden bırakmamasını istedi.

- Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz CoronaVac aşısının kaybolduğu iddiası

Bahçacı, bir gazetecinin, "Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz CoronaVac aşısının kaybolduğu" yönündeki iddialarla ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma süreci devam ediyor. Hiçbir arkadaşımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Onlar bu süreçte canla başla mücadele ettiler. Soruşturmanın sonucunda durumu anlamış olacağız."

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