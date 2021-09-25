Görevlerini "her an hazır olma" anlayışıyla sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, insanların canına ve malına zarar gelmemesi için yangına karşı zamanla yarışıyor. Mersin'de görev yapan itfaiyeciler, hem mesleklerinin zorluğunu hem de son dönemlerde çıkan orman yangınlarında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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