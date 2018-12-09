Pozantı'dan Tarsus yönüne giden Abdullah Günaydın´ın yönetimindeki TIR'ın motor kısmından , Damlama mevkiinde dumanlar yükseldi.



ALEV ALAN TIR GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ



Günaydın, aracı durdurarak yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangını gören diğer araç sürücüleri, Günaydın'a yardım ederken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alev alan TIR'ı, itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi. Polis ekipleri otobanda geçişleri kontrollü şekilde sağlarken araç kullanılamayacak hale geldi.



Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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