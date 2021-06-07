Mersin Kızkalesi'nde turizm sezonu hareketli başladı

AA

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde tatilcilere ev sahipliği yaptı.

Tatil merkezinin sezonun açılışında ilgi görmesi, turizmcileri de sevindirdi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, gazetecilere, haziran ayında büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "İlk defa Kızkalesi'nde haziran ayı başında güzel bir sezon görüyoruz. Daha önceki sezonlarda bu ay sakin olurdu. Şimdi ise 'maşallah' diyoruz. Turizmciler olarak bu ilgiden memnunuz." dedi.

İnsanların, Kovid-19'un stresini atmak için denize ilgi gösterdiğini söyleyen Çalışkan, "Turizmciler olarak pandemi kurallarına harfiyen uyuyoruz. Hijyene, mesafenin korunmasına dikkat ederek ve tüm kurallara uyarak tesislerimizde hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, tarihi turizm merkezinin gece de iyi bir görüntü sunması için ışıklandırma çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.

Tatilcilerden Dilek Eti ise güneşi ve denizi nedeniyle Kızkalesi'ni tercih ettiklerini belirterek, "Yaz gelince Kızkalesi'ne geliyoruz. Buranın denizi ve tarihi eserleri muhteşem." dedi.