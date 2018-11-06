9 | 18

"Bir sloganımız vardı, Rize için çay, Ordu ve Giresun için fındık, Malatya için kayısı neyse Mersin için, Çukurova için narenciye odur. Festival kentimiz için çok önemli bir fırsat. Amacımız, Mersin'in güler yüzünü tüm dünyaya göstermek, Mersinlilik bilincine katkı sağlamak ve kentin tüm değerlerini el ele vererek yansıtmak. Turizm potansiyelini harekete geçirerek kentimize festival bilincini aşılamayı hedefliyoruz."