Narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

Huzurkent Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki alevlerin ulaştığı bir elektrik direğinde küçük çaplı patlama meydana geldi.Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgedeki yangın, 4 saatte kontrol altına alındı.Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.Fabrikanın farklı noktalarına sıçrayan alevlerin büyümesi üzerine bölgeye farklı ilçelerden destek ekipler yönlendirilmişti.