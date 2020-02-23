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Haberlerİş-Yaşam

Mersin narenciyesi "Turunçgil Kongresi"yle yeni alıcılara ulaşacak

Turunçgil üretiminde ve dış satımında önemli kentler arasında yer alan Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenecek "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi" sonrasında ihracatta yüzde 20'lik artış bekleniyor

Turunçgil Kongresi
AA

Mersin'de, 8-13 Kasım'da düzenlenecek kongrenin hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanırken organizasyon kapsamındaki Turunçgil Exposu ile ürün tanıtımı yapılarak pazar alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 katılımcının yer alacağı kongrede yapılacak tanıtımlarla ihracatın 12 aya yayılması planlanıyor.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, 2020'nin turunçgil sektörü için son derece önemli olduğunu söyledi.

Kongreye 2016 yılından beri hazırlandıklarını ifade eden Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Dünyada sektörün ileri gelenleri, duayenleri kongrede yer alacak. Turunçgil dünyasındaki gelişmeleri birinci ağızdan üreticilerimize sunma fırsatı yakalayacağız. Kongre kapsamında yapacağımız çalışmalarla ihracatımızı yüzde 20 artırmak istiyoruz. Süreç içerisinde bu rakamı yakalamayı hedefliyoruz. Ülkemiz turunçgil üretiminde önemli bir konumda bulunuyor. Üretim alanlarımız giderek artıyor. Ambalaj ve üretimde dünyada iyi bir seviyeye geldik. İhracatta aranılan ülke konumundayız. Bu kongrenin ilk kez ülkemizde yapılıyor olması bizim için onurdur. Kongreyle turunçgil pazarı bölgeyi ve Mersin'i tanıma fırsatı yakalayacak. Yurt dışından yeni yatırımcılar gelecek. İhracatımız daha da artacak. Bölgemizin ve sektörümüzün tanıtımına çok büyük faydası olacak. Çukurova daha da tanınır hale gelecek."

"TURUNÇGİL SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRILACAK"

Kongreyle turunçgil sektörünün yeniden yapılandırılacağını vurgulayan Kaçmaz, kongreye ilginin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Kaçmaz, "Çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. 60 yakın ülke katılacak. Bölgeyi tanımak isteyen ülke oldukça fazla. Türkiye'deki turunçgil üretimini ve ihracatını yerinde görmek istiyorlar. İlgi bu yönde." ifadelerini kullandı.

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