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Mersin polisinden ‘Gülünü al evde kal” etkinliği

Mersin'de polis "Gülünü al evde kal” etkinliği düzenledi. Polisler, cadde ve sokaklarda vatandaşlara gül dağıtarak, salgın sürecinde evlerinde kalmaları yönünde uyarılar yaptı

mersin
HABERTURK.COM

 

Koronavirüse karşı çeşitli önlemlerin hayata geçirildiği Mersin’de, Emniyet Müdürlüğü’nce, “Gülünü al evde kal” etkinliği düzenlendi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara çiçek dağıttı. Vatandaşların salgın süresince evlerinde kalmalarına yönelik düzenlenen etkinlikte, ellerinde gül bulunan polisleri karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Kendilerine gül veren polislerin, salgın süresince evde kalınmasına yönelik uyarıları can kulağı ile dinleyen vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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