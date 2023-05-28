Mersin Seçim Sonuçları 2023: Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Mersin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Mersin seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.12 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.6 oldu. Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 631.687 oyla yüzde 60.20 - Recep Tayyip Erdoğan: 417.640 oyla yüzde 39.80 aldı.

Mersin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 631.687 oyla yüzde 60.20

Recep Tayyip Erdoğan: 417.640 oyla yüzde 39.80

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 693.167 oyla yüzde 57.18 - Recep Tayyip Erdoğan: 455.498 oyla yüzde 37.57 oy oranı elde etmişti.

