Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Mersin Son dakika:Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!
ABONE OL

Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları alınmak üzere emniyete götürüldü. Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Mersin Son dakika:Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!
Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!
0:00 / 0:00
AA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESİ TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polis evine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

TERÖRİSTLER ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

OPERASYON AĞI GENİŞLETİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

30 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONA KATILDI

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı. Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Bursa'da etkili lodos! Ağaç 3 otomobilin üstüne devrildi! - Bursa haberleri
GÜNDEM Bursa'da etkili lodos! Ağaç 3 otomobilin üstüne ...
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
GÜNDEM Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için flaş sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM 3 bölge için flaş sağanak yağış uyarısı
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
GÜNDEM Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum
GÜNDEM Resmi açılış öncesi Etlik Şehir Hastanesinde ilk ...
Polisi bıçaklayan zanlı vurularak yakalandı
GÜNDEM Polisi bıçaklayan zanlı vurularak yakalandı
Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da kamyonet devrildi, sürücü öldü
GÜNDEM Ankara'da kamyonet devrildi, sürücü öldü
Şahin Bey Kimdir ve Hangi Cephede Savaşmıştır? Şahin Bey Nerede Mücadele Etmiştir?
GÜNDEM Şahin Bey kimdir ve hangi cephede savaşmıştır?
Ploşnik Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi ve Özeti: Ploşnik Savaşı Hangi Padişah Döneminde Yapıldı?
GÜNDEM Ploşnik Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.