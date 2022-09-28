Mersin'de hain saldırıyla ilgili 22 zanlı yakalandı! 30 kişi için gözaltı kararı!

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polis evine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

TERÖRİSTLER ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

OPERASYON AĞI GENİŞLETİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

30 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONA KATILDI

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı. Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.