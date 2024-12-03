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        Haberler Spor Basketbol STBL Mersin Spor Kulübü'nden anlamlı hareket! - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor Kulübü'nden anlamlı hareket!

        Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta, sahiplenilmeyi bekleyen sokak hayvanları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:23
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        Mersin SK'dan anlamlı hareket!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Mersin Spor Kulübü sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

        Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 69-98 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Ev sahibi ekip maça "Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir’den" pankartıyla çıkarak belediyenin sahiplenilmeyi bekleyen sokak hayvanlarına verdiği kampanyaya destek verdi.

        Kulüpten yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe maçımıza “Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir’den” kampanyası kapsamında, sahiplenilmeyi bekleyen can dostlarımızla başladık. Büyükşehir Belediyemizin bu güzel kampanyasına tüm vatandaşlarımızı katılmaya davet ediyoruz." denildi.

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