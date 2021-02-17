Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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