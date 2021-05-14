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HaberlerGündemMersin Valilği'nden açıklama: Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmıştır
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Mersin Valiliği'nden açıklama: Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmıştır

Mersin Valiliği, dün Bozyazı'da yaşanan yaralama olayı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir. Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır" dendi.

Mersin Valilği'nden açıklama: Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmıştır

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün yaşanan yaralama olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Mersin Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

Mersin İli Bozyazı İlçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan Mevkiinde D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16:00 sıralarında Kuzey Irak’ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya’ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir.

"TAMAMEN ADLİ BİR OLAYDIR"

Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından 14.05.2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir.

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