Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Su, mesajında, AA'nın, milli mücadelenin haklılığının, dünya kamuoyuna duyurulması için Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansı'nın, her dönem içinde bulunulan çağın anlayışına ve şartlarına göre kendini yenileyen, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da önde gelen sayılı ve saygın ajanslarından biri olduğunu belirten Su, "101 yıllık bilgi ve birikimiyle Türkiye'nin gözü, kulağı olmaya devam etmekte olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.