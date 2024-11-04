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        Haberler Gündem Güncel Mersin ve Adana'da uyuşturucu operasyonu | Son dakika haberleri

        Mersin ve Adana'da uyuşturucu operasyonu

        Mersin'de ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:35
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        Mersin ve Adana'da uyuşturucu operasyonu
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        Mersin Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Mersin ve Adana polislerinin ortak çalışmasında teknik ve fiziki takibe alınan bir kamyonet, Adana sınırlarında durduruldu.

        Kamyonette yapılan aramada, plastik boruların altına gizlenmiş iki valizde 24 kilo 500 gram esrar bulundu. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda da 8 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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        #Mersin
        #adana
        #uyuşturucu
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