Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerinin denetimleri sürüyor

AA

Mersin Valiliği koordinesinde, "yüksek riskli iller" arasında yer alan kentteki toplu kullanım alanlarında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Denetimlerin sürdüğü alanlar ile bazı belli noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekipleri de salgınla mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda bilgilendirme yapıyor.

- "Taziyelerinizi telefonla iletin"

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile Osmaniye Sanayi Sitesi'ni gezen Vali Yılmaz, esnafla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerin denetlenmesine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Osmaniye'nin "çok yüksek riskli" iller arasında yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, " İlimizi bu tablodan çıkarmak, ilimizden koronavirüsü temizlemek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Vatandaşlarımızdan bir kez daha evlerde bir araya gelmemelerini, taziye ziyaretlerini telefonla yapmalarını istiyorum. Ayrıca hareketliliği azaltmamız, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymamız gerekiyor. Kurallara mutlaka uymalı, tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz. Koronavirüsü ilimizden atmak için canla başla mücadele ediyoruz. İnşallah bütün Osmaniyeli Hemşerilerimizle beraber bu mücadeleyi kazanacağız." ifadelerini kullandı