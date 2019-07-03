12 kişi tedavi altında...

Kentte son bir hafta içinde 20 kişi sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak Mersin Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Metanol zehirlenmesi teşhisi konulan kişilerden 5’i, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, iki hastanede tedavileri devam eden 15 kişiden 8’i ise sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 5 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere başvurdu. Hastalardan 3’ünün Toros Devlet Hastanesi’nde, 2’sinin ise Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavilerine başlandığı öğrenildi. Hastanelerde tedavi altında olan hasta sayısı da 12’ye yükseldi.