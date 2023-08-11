Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'deki 110 tabiat anıtı'ndan biri olarak tescillenen ve Mut ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Yerköprü Şelalesi'nin bulunduğu alan, tabiat parkı olarak koruma altında tutuluyor.