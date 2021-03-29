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Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı

Mersin'de, bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Bilim Şenliği'nde eğitim alan 50 çocuk, ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı.

Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı
AA

TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 5 gün süren şenlik, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Şenlikte, çocuklara sivil havacılığın tanıtılması ve drone kullanımının öğretilmesi amacıyla "Haydi Çocuklar Drone Uçurmaya" sloganıyla hayata geçirilen Drone Çocuk Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan drone kullanımına ilişkin videoların izletildiği 50 çocuk, İHA pilotu Erdal Sağlam'ın verdiği teorik eğitimlerin ardından uygulamalı olarak drone uçurdu.

Çocukların gönüllerince eğlendiği drone uçurma anları, renkli görüntülere sahne oldu.

Projeden yararlanan çocuklar, hayatlarında ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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