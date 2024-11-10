Mert Demir, aşka geldi
Mert Demir, aşka geldi. Demir, oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öptüğü bir fotoğraf paylaştı
Giriş: 10.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 10.11.2024 - 00:09
Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'dan yeni bir romantik paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya'yı öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, altına kırmızı kalp emojisi ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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