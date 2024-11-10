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        Haberler Magazin Mert Demir, aşka geldi - Magazin haberleri

        Mert Demir, aşka geldi

        Mert Demir, aşka geldi. Demir, oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öptüğü bir fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 10.11.2024 - 00:09
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        Aşka geldi
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        Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'dan yeni bir romantik paylaşım geldi.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya'yı öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, altına kırmızı kalp emojisi ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
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