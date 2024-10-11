Mert Günok arada hazır olacak
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Mert Günok, sonrasında ise Süper Lig'deki Gaziantep FK karşılaşmasında 11'e geri dönmüştü.
Mert Günok, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılsa da sakatlığından dolayı tedavisine kulübünde devam etmesine karar verilmişti.
Tecrübeli eldivenin Milli arada tam olarak iyileşeceği ve Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıklarına dünkü idmanın ardından ara verildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, futbolculara 4 gün izin verdi.
Konyaspor hazırlıkları salı günü saat 11.00'deki idmanla başlayacak.