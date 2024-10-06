Mert Günok: Çok da pozisyona girmedik

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DA POZİSYONA GİREMEDİK"

Mücadeleden önce toplumda infial yaratan olaylara değinen Mert Günok, "Maçtan önce son günlerde ülkemizde yaşanan olaylarla ilgili ufak bir kelime etmek istiyorum. Umarım bu olaylar bir an önce son bulur. Büyüklerimiz bu konuda gerekenleri yapar umarım. Kadınlarımız ve çocuklarımız korunur. Bu kötü olaylar son bulur." ifadelerini kullandı.

Mert, "Son dakikaya kadar 3 puanı alıp eve dönecektik ama son dakikada gelen bir karambol golüyle 2 puan kaybıyla dönüyoruz. Bize yakışmadı. Çok daha öncesinde 2. golü bulmalıydık. Bunu başaramadık. Çok da pozisyona girdiğimiz söylenemez. Üzgünüz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.