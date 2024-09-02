Mert Günok: En büyük hedefimiz Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45’te Cardiff’te Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler, söz konusu mücadele öncesi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde hazırlıklarına başlarken, milli kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımdaki arkadaşlarıyla ayrılığın çok uzun sürmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Günok, “Hemen toplanmış gibi olduk. Birbirimizi özlemiştik. Beraber uzun süre kamp yaptık ve başarılı sayılabilecek bir turnuva geçirdik. Tabii gönül daha ötesini görmeyi de isterdi. Bunu başarmış olmamız, böyle genç bir takımla çeyrek finale ulaşmış olmamız. Yarı finalin ucundan dönmüş olmanın farkında olmamız. Uluslar Ligi başlıyor. Orada hedefimiz belli grubumuzu ilk sırada bitirmek. Bugün için toplandık. Ben güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. İnşallah ilk maçımızı da galibiyet kapatıp, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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"UMARIM HER ŞEY YOLUNDA GİDECEK"

Son zamanlarda hep aynı takımlarla karşılaştıklarını aktaran Günok, “Onlar da bizi biliyor. Biz de onları biliyoruz. Maçlarımız kağıt üzerinde farklı görünüyor, saha içerisinde farklı oynanıyor. Fizikli bir takımla oynayacağız. İlk maçımızın deplasmanda olması hem avantaj hem de dezavantaj olarak sayılabilir. Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hem ülke olarak, hem milli takım olarak bu güzel atmosferi bozmadan devam edebilmek için galibiyet ilk maçımızı kapatmak istiyoruz. Sonrasında hemen ikinci maçımızı düşüneceğiz. Maçların arasında kısa bir süre var. Umarım her şey yolunda gidecek” diye konuştu.