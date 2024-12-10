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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok: Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak

        Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:26
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        "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"
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        Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına katılan Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK"

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerinin 13 Aralık Cuma günü çekilecek kurayla belli olacağını hatırlatan Mert Günok, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Uzun süredir katılamıyoruz. İyi bir takımımız var. Katılacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Beşiktaş olarak sezonun geride kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Mert Günok, "Geçtiğimiz sezon da bu şekilde iyi başlayamamıştık. Kazandığımız Fenerbahçe maçı çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsattı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Takım içinde maçtan önce de bunun bir çıkış maçı olması için mutlak bir şekilde kazanmamız gerektiğini ve hatta kazanmak yetmez seyircimizin önünde iyi bir performans sergilememiz gerektiğini konuşmuştuk. Bu hedefimiz için Fenerbahçe maçını kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL İKLİMİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Siyah-beyazlı takımın maçlarının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyi tercih ettiğini anlatan deneyimli kaleci, "Genç oyuncularımızın hepsi değerli. Tecrübelenmeleri gerekiyor. Zaman zaman da zorlandıkları oluyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni gelen yerli ve yabancı oyuncularımız var. Türkiye'deki futbol iklimini anlatmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda deplasmanlarda baskı olsun, hakem hataları olsun hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene de çok iyi bir çıkış sergileyemedik. Fenerbahçe maçıyla bu çıkışı göstermek istiyorduk. Önümüzde bu çıkışı sürdürebileceğimiz maçlar var. Seyircimizin desteğini hissediyoruz. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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