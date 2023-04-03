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Mert Günok: İkinci penaltı kaleyi bulsa çıkarabilirdim

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe galibiyeti ile ilgili, “Deplasmanda 10 kişi kaldıktan sonra maçı çevirmek ve sonrasında farka gitmek kolay iş değil” dedi

Mert Günok: İkinci penaltı kaleyi bulsa çıkarabilirdim
İHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların başarılı eldiveni Mert Günok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mert, takım arkadaşlarını galibiyetten ötürü tebrik ederek, "Deplasmanda 10 kişi kaldıktan sonra maçı çevirmek ve sonrasında farka gitmek kolay iş değil. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. Bizim için güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

''BİRÇOK KIRILMA ANI YAŞANDI''

Karşılaşmada birçok kırılma anı olduğunu aktaran deneyimli file bekçisi, "Maçta aslında birçok kırılma anı yaşandı diyebiliriz. Valencia'nın kaçırdığı pozisyon var. Kaçan penaltı var. Sonrasında yine Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlar var. Yani seyir zevki yüksek, heyecanlı ve güzel bir maç oldu. Birçok kırılma anı vardı" ifadelerini kullandı.

''İKİNCİ PENALTI KALEYİ BULSA ÇIKARABİLİRDİM''

Karşılaşmadaki penaltı pozisyonlarına değinen tecrübeli kaleci, "İlk penaltı pozisyonu benim gördüğüm, daha izlemedim. İzlemeden konuşuyorum. Onur önce ayağını koydu, ardından Arda ayağının üstüne atladı gibi gördüm ben. Halil hocaya da öyle söyledim. O şekilde taktir ettiler. Penaltıya gelince, ilkinde havadan vuracağını tahmin ettim ama yerden vurdu. Ama ikincisinde ben bekleyince Valencia'yı biraz yanılttı. Yine aynı yere vurmaya çalıştı. Bu sefer de yere gitmiştim. Kaleyi bulsa bu sefer çıkarabilirdim diye düşünüyorum. Arda'ya da Onur ayağını koyduktan sonra üstüne atladın diye söyledim ama dediğim gibi olan oldu, pozisyon geçti, maç bitti" açıklamasını yaptı.

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