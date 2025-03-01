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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Keşke o dönem yaşanmasaydı - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok: Keşke o dönem yaşanmasaydı

        Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından daha önce geçirdikleri kötü günlere ilişkin, "Keşke o dönem yaşanmasaydı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 23:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:06
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        "Keşke o dönem yaşanmasaydı"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, galibiyeti değerlendirdi.

        "SON ANA KADAR ZORLANDIK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Günok: "Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        "KEŞKE O DÖNEM YAŞANMASAYDI"

        Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de konuşan file bekçisi "Hoca pozitif enerji vermeye çalıştı geldiğinde. Bu da takıma yansıdı. Birlik olmayı anımsadık. Galibiyetler gelince daha kolay oluyor. Kötü gittiğimiz dönemde taraftarımızı üzdük. Keşke yaşanmasaydı o dönem. Şimdi bir ivme yakaladık ama umarım bu devam edecektir. Hocamızın tabii ki dokunuşu var, diğer hocaların da ayrı ayrı dokunuşları var. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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