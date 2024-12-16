Mert Günok: Konuşmaya yüzüm yok

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KONUŞMAYA YÜZÜM YOK"

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem." ifadelerini kullandı.

Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.