Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Konuşmaya yüzüm yok - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok: Konuşmaya yüzüm yok

        Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 2-1 yenildikleri Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Konuşmaya yüzüm yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:48 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konuşmaya yüzüm yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KONUŞMAYA YÜZÜM YOK"

        Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem." ifadelerini kullandı.

        Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri