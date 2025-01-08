Mert Günok yine devleşti!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken Mert Günok kurtarışlarıyla maça yine damga vurdu.

Milli file bekçisi, Rizespor ile ligde oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 5 kurtarış yaparken bu performansını kupaya da taşıdı. 35 yaşındaki file bekçisi, 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını 4 kurtarışla tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mert Günok'un bu performansı sonrası Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, "Bu gece biraz Mert Günok hakkında konuşalım mı?" şeklinde bir paylaşım yaptı.