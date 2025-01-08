Mert Günok yine devleşti!
Beşiktaş'ta Mert Günok, ligdeki Çaykur Rizespor maçının ardından Türkiye Kupası'nda da Sivasspor deplasmanına damga vurdu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken Mert Günok kurtarışlarıyla maça yine damga vurdu.
Milli file bekçisi, Rizespor ile ligde oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 5 kurtarış yaparken bu performansını kupaya da taşıdı. 35 yaşındaki file bekçisi, 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını 4 kurtarışla tamamladı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Mert Günok'un bu performansı sonrası Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, "Bu gece biraz Mert Günok hakkında konuşalım mı?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir ilgi gördü.
Beşiktaş yönetimi, Mert Günok'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlayacak.