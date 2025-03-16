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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Camiamızdan özür diliyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş: Camiamızdan özür diliyorum

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, 0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Camiamızdan özür diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:09
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        "Camiamızdan özür diliyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, maçın ardından konuştu.

        "CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

        Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.

        Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.

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