Mert Hakan Yandaş: Ders alacağız

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, karşılaşmayı değerlendirdi.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Maçı değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Oyuna müthiş başladık. Meyvelerini de aldık. 3-0'dan sonra bize yakışmayan konsantrasyon eksikliği yaşadık. Pas hataları ve gol geldi. Başımıza iş açtık. İçeride de hocamız söyledi ne yapamız gerektiğini ama ikinci yarıya da kötü başladık. Doğru oynayınca, doğru oynayınca, mücadele edip koştuğunuz sürece bu skorlar bizim için normal olmadı. Ders çıkaracağız bir 20 dakikalık bölüm var. Ondan ders çıkartıp önümüzdeki haftaya bakacağız. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Kendi performansı için konuşan deneyimli oyuncu, "İki haftadır oynuyorum, iki asistle süsledim. Çalışmaya devam ediyorum. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. İyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.