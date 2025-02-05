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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: İlk adımı atmakla görevliyim - Futbol Haberleri

        Mert Hakan Yandaş: İlk adımı atmakla görevliyim

        Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, 5-0'lık Erzurumspor FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:24
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        "İlk adımı atmakla görevliyim"
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, galibiyeti değerlendirdi.

        "İLK ADIMI ATMAKLA GÖREVLİYİM"

        Yeni transferlerle arasındaki uyuma değinen Mert Hakan, "Bizim görevlerimiz var, saha içi saha dışı. Camiayı birleştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bunu sadece benimle sınıflandırmak olmaz. Çoğu Türk arkadaşım böyle. Sonuçta vatanımıza geliyor. Camiamızı onlara tanıtmak, sıcakkanlı davranmak ilk görevimiz. Kaptan olarak ben ilk adımı atmakla görevliyim. Onlar da sıcakkanlılar. Talisca da golünü attı, onun adına çok mutluyum. İnşallah kazanmaya devam ederiz, bu mutluluk büyüyerek devam eder. Sezon sonu bütün kupalara talibiz." dedi.

        "EMİN OLSUNLAR"

        Takımın iyi bir ivme yakaladığını söyleyen Mert Hakan, "Kazanmak birleştiriyor, mutluluk getiriyor. Camia da, taraftar da sağ olsun 2-0 geri düşmemize rağmen ufacık bir çatırtı olmadı, hiçbir sıkıntı olmadı. Taraftara teşekkür ediyorum Rize maçı için. Bu soğukta buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Kazanmak, futbolun meyvesi. Zaten bunlar da kazandıkça birleştirmek çok doğal. Seri yapmaya başladık. Çok iyi oyuncular, büyük karakterler takımımıza katıldı. Tek ricam var, bir gün bizler gideceğiz, Fenerbahçe daima burada, asırlık büyük bir camia. Emin olsunlar herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biliyorum zor, 11 yıl oldu, sabırlı olmalarını beklemek de şey oluyor ama onlar arkamızda itici güç olduğu sürece, Rize maçı gibi sonuna kadar pes etmeyen bir takım görüyoruz. Birleştiğimiz zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese gösterdik. Birlikte çok güzeliz. Tadımız kaçmadan sezon sonu mutluluğa ulaşırız." sözlerini sarf etti.

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