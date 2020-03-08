Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan başarılı orta saha, maç ve Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialarla ilgili şunları söyledi: "Maça inanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı."