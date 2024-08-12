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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Müldür'den Meunier'e cevap: Turu atlayan biz olacağız - Futbol Haberleri

        Mert Müldür'den Meunier'e cevap: Turu atlayan biz olacağız

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Lille'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, maç öncesi konuştu. Mert Müldür, Lille forması giyen Thomas Meunier'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 20:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:31
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        Mert Müldür'den Meunier'e cevap!
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        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i ağırlayacakları maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "KİMİN OYNAYACAĞINA HOCA KARAR VERİR"

        Osayi-Samuel ile arasında olan forma rekabetine değinen Mert, "İzin biraz kısaydı ama takıma döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Milli takım güzeldi ama artık geride kaldı, şu an hepimiz Lille maçına odaklandık. Forma rekabeti her büyük takımda olur. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Oynayan ya da oynamayan, herkes takım için elinden gelenin en iyisini verirse hiçbir sorun çıkmaz." dedi.

        MEUNIER'E FLAŞ CEVAP

        Thomas Meunier'in "Turu yüzde 1000 geçeceğiz" sözlerini değerlendiren Mert, "Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim. Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Thomas Meunier istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

        Son olarak taraftar desteğine dikkat çeken milli oyuncu, "Beklentimiz her zamanki gibi stadın "full" olması. Muhteşem bir destek görüyoruz Kadıköy'de. Biz sahada, taraftarımız tribünde elimizden geleni yapıp turu geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

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