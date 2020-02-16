Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? soruları, bu akşam yeni sezonu başlayan Survivor için gündemde. Mert Öcal, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. Mert Öcal'ın kısaca hayatı haberimizde.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982'de İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.