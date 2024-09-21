Mertens'ten Osimhen ve galibiyet sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Dries Mertens, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Belçikalı yıldızın o sözleri:

İlk yarı bulduğumuz alanları iyi değerlendirdik. Karşımızdaki Fenerbahçe iyi baskı yapamadı. Biz istediğimizi aldık.

Osimhen'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. Daha iyisini de yapacak, göreceksiniz.

Olumsuz bir hava görmedim, her zaman olumlu düşünüyorum. İki senedir Galatasaray'dayım ama hiç negatif bir şey görmedim. Gidenler oldu ama onlar için de olumlusu bu oldu. Kerem Aktürkoğlu gitti ve daha iyi oynuyor.