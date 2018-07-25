Merve Boluğur 110 bin liralık alacağını istedi

Oyuncu Merve Boluğur, yayından kaldırılan “ İçimdeki Fırtına” adlı diziden iki bölümlük alacağı olduğunu iddia ederek yapım şirketine 110 bin liralık dava açtı. Boluğur, "Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince İstanbul 34. İcra Müdürlüğü’ne icra takibi başlattık. Yapım şirketi de müvekkilin başlattığı icra takibine itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu" dedi