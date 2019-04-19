Merve Boluğur ailesinin yanına mı taşındı?

Giriş: 19.04.2019 - 08:00 | Güncelleme:  

Avrupa Yakası’ndaki evinden taşınarak ailesinin Anadolu Yakası’ndaki evine yerleştiği iddia edilen Merve Boluğur, Bağdat Caddesi’nde objektiflere takıldı. Boluğur, “Ailenizin yanına taşındığınız doğru mu?” şeklindeki soruyu gülerek geçiştirdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam modacı arkadaşı Amor Gariboviç ile birlikte Bağdat Caddesi’nde görüntülendi.

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    Bir mekanda oturup kahve içen ikili, görüntülendiklerini fark edince hızla oturdukları yerden kalkarak kapıda bekleyen araçlarına bindi.

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    O SORUYU GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

    İstinye’de 5 bin TL kiraya oturduğu evden maddi imkansızlıklar nedeniyle taşınarak ailesinin Anadolu Yakası’ndaki evine yerleştiği iddia edilen Merve Boluğur, “Ailenizin yanına taşındığınız doğru mu?” şeklindeki soruyu gülerek geçiştirdi.

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