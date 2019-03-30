Merve Boluğur: Aşk nasip, kısmet işi

Giriş: 30.03.2019 - 12:08 | Güncelleme:  

Uzun süredir setlerden ara veren Merve Boluğur, önceki akşam Emirgan’da bulunan bir mekanda objektiflere takıldı. Annesi Nehra Boluğur, teyzesi ve modacı bir erkek arkadaşıyla kahve içen Merve Boluğur, çıkışta soruları yanıtladı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, uzun süredir setlerden ara veren Merve Boluğur, önceki akşam Emirgan’da bulunan bir mekanda objektiflere takıldı.

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    Aşk hayatında sessiz olan Merve Boluğur, muhabirlerin “Beyefendiyi sevgiliniz sandık. Hayatınızda kimse yok mu?” sorusuna “Nasip, kısmet bu işler” diye karşılık verdi.

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    Şu sıralar film izleyip, kitap okuduğunu belirten Boluğur, “Yeni bir proje var ama şu an konuşmak için erken” ifadelerini kullandı.

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    Merve Boluğur, yayından kaldırılan dizideki iki bölümlük alacağı nedeniyle yapım şirketine açtığı 110 bin TL'lik davayla ilgili konuştu. Mahkemenin devam ettiğini belirten oyuncu, “Süreci çok takip etmiyorum ama dava devam ediyor” dedi.

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