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Merve Boluğur ile Mert Aydın bugün evleniyor!

Geçtiğimiz ay müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Merve Boluğur, bugün nikah masasına oturuyor

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  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor

    2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, ikinci kez evleniyor.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yaklaşık dört aydır beraber olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor

    Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Boluğur, paylaşımına, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

    Çift, bugün nikah masasına oturacak.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor

    "AŞK EVLİLİĞİ YAPIYORUM"

    Boluğur, "Sevgi evliliği, aşk evliliği yapıyorum. Evlilik teklifi çok hoşuma gitti. Gayet güzeldi. Benim için ten uyumu çok önemli. Dokunduğunuz zaman, sarıldığınız zaman sevebilmeniz çok önemli." demişti.

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