"AŞK EVLİLİĞİ YAPIYORUM"



Boluğur, "Sevgi evliliği, aşk evliliği yapıyorum. Evlilik teklifi çok hoşuma gitti. Gayet güzeldi. Benim için ten uyumu çok önemli. Dokunduğunuz zaman, sarıldığınız zaman sevebilmeniz çok önemli." demişti.