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Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi

2 Ekim'de dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın, yollarını ayırma kararı aldı. Fikir ayrılıkları yaşayan ikili, boşanıyor. Magazin gündemini meşgul eden çiftin portresini derledik...

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  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği bitiyor. Fikir ayrılıkları yaşadıkları öğrenilen çift, boşanma kararı aldı. Aydın, avukatına talimat verirken, ünlü oyuncu ise basına yansıyan haberlerin ardından, "Olmadı... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" açıklamasını paylaştı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    Boluğur, eşiyle sık sık "Kocam" notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun sosyal medya profilinin son hali ise bu şekilde...
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    Merve Boluğur-Mert Aydın çiftinin birlikteliğinin portresini sizler için derledik...

    İLK TATİL

    31 Temmuz 2022: Ünlü oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında birlikteliğini ilan ettiği aranjör sevgilisi ile soluğu Bodrum'da aldı. Birlikte baş başa tatil yapan Merve Boluğur ve Mert Aydın, suda romantik anlar yaşadı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "KOCAM"

    3 Ağustos 2022: Boluğur ile Aydın, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı. Merve Boluğur, sevgilisinin kendisini öperken çektiği bu karesini "Kocam!" notuyla yayınladı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

    4 Ağustos 2022: Daha önce verdiği bir konserinde, "Ben yanlış insan seçme bürosuyum! Hep yanlış seçtim. Artık seçecek bir şey kalmadı, sonuç ortada!" diyen ünlü oyuncu, yayınladığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Merve Boluğur, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafına, "Evet" notunu düştü.  Bazı takipçileri Boluğur'a bu paylaşımlarının ardından, "Evleniyor musun?" sorusunu yöneltti.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    SEVGİLİDEN DESTEK

    7 Ağustos 2022: Çift, mutlu birlikteliklerini sürdürürken, sosyal medyada Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç ile boşanmasının ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan oyuncu ile ilgili, "Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Dalkılıç, konuyla alakalı, "Sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum! Merve, ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" dedi.

    Boluğur, eski eşinin ardından, "Bugüne kadar kendimi var ettim. 'El alem ne der?' diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca..." açıklamasını yaptı.

    Merve Boluğur'un aranjör Mert Aydın da sessizliğini bozdu. Sevgilisine destek olan Aranjör, "Öncelikle Merve'nin yalnız olmadığını benim onun her koşulda yanında olduğumu herkesin bilmesini istiyorum. Biz Merve ile ilişkimize gölge düşürecek bir olayın içinde olmadan mutluluğumuzu devam ettiriyoruz. Bir genç kadın hakkında yorumlar yapılırken herkesin empati kurarak çok dikkatli olmasını rica ediyorum" mesajını yayınladı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    'EVET!' DEDİ

    2 Eylül 2022: Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Boluğur, sevgilisiyle pozlarını sık sık sosyal medyadan, "Kocam" ve "Adamım" notlarıyla paylaşırken, Aydın'dan evlenme teklifi aldı. Merve Boluğur, mutluluğunu, "I said yes ('Evet' dedim) kocam" notuyla duyurdu.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "RÜYA GİBİ"

    4 Eylül 2022: Evlilik teklifi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Boluğur, duygularını, "Çok şaşkınım! Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız... Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Drone yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

    Mert Aydın da, "Çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüz de en yakın zamanda olacak" diye konuştu.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "ERKEK GİBİ ERKEK KOCAM"

    6 Eylül 2022: Çift, nikah masasına oturmaya hazırlanırken ünlü oyuncu ise aşk dolu paylaşımlarını sürdürdü. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden Merve Boluğur, Aydın'ın sosyal medyadan yayınladığı, "Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem" mesajına, "Erkek gibi erkek kocam!" şeklinde cevap verdi.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    DÜĞÜN ÖNCESİ TARTIŞMA

    14 Eylül 2022: 2 Ekim'de dünyaevine girecekleri ortaya çıkan çift, Nişantaşı'nda hararetli bir tartışma yaşarken görüldü. İkili, tartışma sonrası basın mensuplarına, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" açıklamasını yaptı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    BUZLAR ERİDİ: "KOCAM DA KOCAM"

    16 Eylül 2022: Çift, kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eritti. Boluğur, Nişantaşı’nda yaşanan tartışmanın ardından eşinin fotoğrafını yeniden, "Kocam da kocam" sözleriyle yayınladı. Merve Boluğur, ayrıca dünyaevine girmeye hazırlandığı sürede de aşk dolu paylaşımlarını sürdürdü.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "AŞK EVLİLİĞİ YAPIYORUM"

    26 Eylül 2022: Ünlü çift, kavganın ardından yine Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile sohbet eden ikiliden Merve Boluğur, "Sevgi evliliği, aşk evliliği yapıyorum. Evlilik teklifi çok hoşuma gitti. Gayet güzeldi" açıklamasını yaptı.

    Ardından oyuncu, sevgilisiyle fotoğrafını, "Adamım" notuyla paylaştı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    DÜĞÜN ÖNCESİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

    2 Ekim 2022: Boluğur, düğün öncesi ise sürpriz bir hamlede bulundu. Merve Boluğur, henüz imzayı atmadan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR

    Ardından çiftin Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz geldi.

    İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in "Olmadı Yar" şarkısının "Son Pişmanlık Neye Yarar" bölümü çalındı. Boluğur, gülerek, "Ne alaka?" sözleriyle sitem etti.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "İLLE DE KOCAM"

    3 Ekim 2022: Ünlü oyuncu, bu fotoğrafını, "İlle de kocam" notu ve gülücük emojisi ile birlikte paylaştı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "TAPULU KOCAM"

    4 Ekim 2022: İlişkilerini resmiyete döken çiftten Boluğur, evlilik öncesi "Kocam" şeklinde hitap ettiği eşine bu kez sosyal medyadan, "Tapulu kocam" sözleriyle seslendi.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "GELİNLİĞİM YILIN GELİNLİĞİYDİ"

    9 Ekim 2022: Merve Boluğur'un gelinliği çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun gelinliği hakkında, "Yılın gelinliği" şeklinde yorumlarda bulundu. Aydın, bunun üzerine düğünde çekilen bu fotoğrafını, "Gelinliğim yılın gelinliğiydi" ifadeleriyle paylaştı. 
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    20 Ekim 2022: Aşkını sık sık sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla gözler önüne seren Boluğur, uzun bir sürenin ardından düğün günü tek çekilen bu fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise oyuncunun gönderisine, "Sonunda 'kocası' olmadan paylaşılan bir fotoğraf...", "Yine bir gün evleniyorum...", "Tamam en evli sensin..." ve "Evlilik paylaşımlarından gına geldi" şeklinde yorumlar yaptı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    İDDİALARI GÜÇLENDİREN PAYLAŞIM

    10 Kasım 2022: Kısa bir süre sosyal medyada sessizliğini koruyan Merve Boluğur, ardından annesi Nehra Boluğur ve babası Erdoğan Boluğur ile verdiği bu pozu, "Sizin gibi bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Hep yanımdasınız, teşekkürler" ifadeleriyle paylaştı. Takipçileri ise Boluğur'a, "Ne zamandır 'kocam' diye paylaşım yapmıyorsunuz. Yanınızda yok mu?" ve "Kocan nerede?" sorularını yöneltti. Ünlü ismin, gönderilerini yorum yapmaya kapatması da "ayrılık" iddialarını gündeme getirdi.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    "YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDULAR"

    15 Kasım 2022: "Boşanma" söylentileri hızla yayılırken, Merve Boluğur ise sosyal medyadan soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırdı.

    Ünlü oyuncu, "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna, "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını verdi. Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması da iddiaları güçlendirdi.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    BOŞANIYORLAR

    16 Kasım 2022: Merve Boluğur-Mert Aydın çifti hakkındaki dedikodular doğru çıktı.  Her yerde el ele göz göze olan çift, boşanma kararı aldı. Boluğur ile fikir ayrılığı yaşadığı öğrenilen Mert Aydın, harekete geçerek boşanma işlemlerini başlattı. Aydın, avukatına talimat verdi.

    Ünlü oyuncu da yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı. Boluğur, ardından sosyal medya hesabından da 'Aydın' soyadını kaldırdı. Mert Aydın ise suskunluğunu koruyor.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi! Evlilik bitiyor - Magazin haberleri

    AYRILIK SONRASI GÖNDERME

    17 Kasım 2022: Aydın ile ayrılığını duyuran Boluğur, sosyal medya hesabından eşiyle yer aldığı fotoğrafları da kaldırdı. Gönderilerini yorumlara kapatan ünlü oyuncu, ardından, "İnsanların kalbi o kadar kötü olmuş ki... En iyi dostlar..." diyerek yunus ile verdiği bu pozu paylaştı.

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