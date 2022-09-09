Merve Boluğur sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Ben ünlüyüm diye en ufak söylediğim hareket bile çok büyük bir tepki oluşturuyor" diyen Boluğur ifadelerinin devamında, "Kendisi gibi olma cesareti gösteren Türkiye'deki kadınlar ya hafif meşrep olarak adlandırıldı ya da deli sıfatı gösterildi. Deli olsaydım burada olmazdım. Bakırköy'de olurdum. Son derece zeki ve akıllı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bunu bir megolaman değil özgüven göstergesi olarak söylüyorum."