Merve Boluğur: Yeniden evleneceğim

Giriş: 07.03.2019 - 10:10 | Güncelleme:  

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı STRATUM başlıklı 15’inci kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Sevgilisi olduğunu söyleyen güzel oyuncu Merve Boluğur, muhabirlerin, “Yeniden evlenir misiniz?” sorusuna oyuncu, “Evleneceğim herhalde. Bir sonraki gelinliğimi Amor Garibovic hazırlayacak” dedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı STRATUM başlıklı 15’inci kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Ertuğ’u bu önemli gününde ailesi ve dostları da yanlız bırakmadı. Güzel oyuncu Merve Boluğur, davete yakın arkadaşı modacı Amor Garibovic ile birlikte katıldı. Uzun süredir dizi tekliflerini değerlendiren Merve Boluğur, setlere döneceğini söyledi. 

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    "BU AYRILIK SON BULACAK"

    Oyuncu, "Bu aralar bir proje üstünde çalışıyorum. Uzun süre oldu, ekranlardan uzak kaldım ama bu ayrılık son bulacak önümüzdeki günlerde” dedi. 

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    "YENİDEN EVLENECEĞİM"

    Şarkıcı Murat Dalkılıç’la 2 yıllık evliliklerini noktaladıktan sonra uzun süre kalbini aşka kapatan Merve Boluğur, sevgilisi olduğunu söyledi. Muhabirlerin, “Yeniden evlenir misiniz?” sorusuna oyuncu, “Evleneceğim herhalde. Bir sonraki gelinliğimi Amor Garibovic hazırlayacak” dedi.

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