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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı STRATUM başlıklı 15’inci kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Ertuğ’u bu önemli gününde ailesi ve dostları da yanlız bırakmadı. Güzel oyuncu Merve Boluğur, davete yakın arkadaşı modacı Amor Garibovic ile birlikte katıldı. Uzun süredir dizi tekliflerini değerlendiren Merve Boluğur, setlere döneceğini söyledi.