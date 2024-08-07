Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde elendi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti.
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesini kaybederek organizasyona veda etti.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo çeyrek finalinde Çinli Quing Guo ile karşılaştı.
Rakibine 2-0 yenilen Merve, yarı finale yükselme şansını kaybetti. Çinli Guo finale yükseldiği için Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak.